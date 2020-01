Berlin (dpa/bb) - Wegen eines Kohlenmonoxidaustritts hat die Berliner Feuerwehr drei Menschen aus einem Haus gerettet. Wie ein Sprecher der Rettungskräfte am Donnerstagmorgen sagte, hatte sich das giftige Gas aufgrund eines Defekts der Heizungsanlage in dem Einfamilienhaus im Stadtteil Mahlsdorf verteilt. Der Mann und die zwei Frauen, die in dem Haus lebten, wurden in der Nacht in Sicherheit gebracht und ärztlich behandelt. Angaben zum Alter der Menschen sowie zu möglichen Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.