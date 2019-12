Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lichterfelde ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen waren bei dem Feuer am Samstagmittag mehrere Menschen in dem Gebäude eingeschlossen, wie ein Sprecher sagte. Rund 80 Einsatzkräfte seien bereits vor Ort oder auf der Anfahrt. Näheres wurde zunächst nicht bekannt.