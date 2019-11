Berlin (dpa/bb) - Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Hellersdorf ist am Montagnachmittag kurzzeitig unterbrochen worden. In zwei Straßen im Sperrkreis seien Menschen aus Wohnungen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Spezialisten unterbrachen daraufhin die Entschärfung, damit Einsatzkräfte zurück in die Zone gehen konnten, um die Menschen anzusprechen und sie hinauszuleiten.

Die Menschen - die Zahl war nicht bekannt - hätten sich nicht gemeldet, als Einsatzkräfte am Morgen von Tür zu Tür gingen, um die Bewohner zum Verlassen der Wohnungen aufzurufen, so der Sprecher. Ob sie absichtlich oder unwissentlich im Sperrkreis blieben, war unklar.

Die Bombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Stadtguts Alt-Hellersdorf gefunden worden. Rund 13 000 Menschen sollten seit dem Morgen zu ihrer eigenen Sicherheit die Wohnungen verlassen.