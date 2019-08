Grabenstetten (dpa/lsw) - Nach der Rettungsaktion in der überschwemmten Falkensteiner Höhle haben sich der Tourleiter und sein Kunde gegen die scharfe Kritik verteidigt. Er sei Ende Juli vom rasant steigenden Wasserpegel in der Höhle überrascht und gemeinsam mit einem rund zehn Jahre jüngeren Kunden eingeschlossen worden, sagte der 37-jährige Guide aus dem Kreis Göppingen der "Südwest Presse" (Ulm/Dienstag). "Klar, es hat geregnet", sagte er der Zeitung. "Aber das war ein normaler Regen, das war nicht irgendwie ein Problem." An der ersten Schlüsselstelle habe der Wasserstand sogar noch unter der normalen Höhe gelegen.