Grabenstetten (dpa/lsw) - Der Bürgermeister von Grabenstetten hat seine Kritik an dem Führer relativiert, der Ende Juli mit einem Gast aus der Falkensteiner Höhle gerettet werden musste. Der Guide habe beim Einstieg in die Höhle auf der Schwäbischen Alb nicht unbedingt mit einem Niederschlag von 100 Litern pro Quadratmeter in kürzester Zeit rechnen können, sagte Roland Deh (parteilos). An dem ungewöhnlichen Starkregen sei wohl der Klimawandel schuld. Am Tag der Bergung hatte der Rathauschef der Gemeinde im Landkreis Reutlingen von einer Dummheit und Leichtsinn gesprochen.