Bad Neustadt a. d. Saale (dpa/lby) - Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Mann neben einer Straße gefunden. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 4,26 Promille im Blut ergeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 36-Jährige lag am Freitagmittag hilflos in der Ortschaft Dürnhof (Landkreis Rhön-Grabfeld) auf dem Boden. Der Mann wollte sich nicht helfen lassen, doch die Polizeistreife nahm den 36-Jährigen mit zur Dienststelle und brachte ihn in eine Ausnüchterungszelle.