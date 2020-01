Bad Lippspringe (dpa/lnw) - Wegen starker Rauchentwicklung ist am Sonntag die Westfalen-Therme in Bad Lippspringe evakuiert worden. Auslöser sei ein technischer Defekt im Heizungskeller gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte das "Westfalen-Blatt" darüber berichtet. Für die Dauer des Einsatzes hätten Besucher des Schwimmbads unter anderem in einem benachbarten Hotel unterkommen können, sagte der Sprecher. Wie viele Besucher sich in dem Bad befunden hatten, konnte er zunächst nicht sagen.

Das "Westfalen-Blatt" schrieb zudem, das Rote Kreuz habe ein Zelt vor dem Gebäude aufgebaut und versorge Betroffene. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.