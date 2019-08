Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Eine 55-Jährige ist in Bad Kreuznach in eine etwa drei Meter tiefe Sickergrube gestürzt und in den Fäkalien stecken geblieben. Die Frau war am Freitag durch die Betonabdeckung der Grube in ihrem eigenen Garten gebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die 55-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen am Rücken. Ein Feuerwehrmann seilte sich ab, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.