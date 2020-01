Weiler (dpa/lrs) - Im Kreis Bad Kreuznach hat es wegen einer missglückten Baumfällung einen größeren Stromausfall gegeben. Ein Mann habe einen Baum in Weiler bei Monzingen so unglücklich zu Fall gebracht, dass der Baum in eine Überlandleitung stürzte und diese stark beschädigte, teilte der Netzbetreiber Westnetz auf Anfrage mit. Dies habe am Samstagmittag kurzzeitig einen größeren Stromausfall verursacht. Es wurde niemand verletzt, wie eine Sprecherin sagte.

Ihren Angaben zufolge waren aufgrund der verunglückten Fällung zur Mittagszeit schätzungsweise 5000 Haushalte zwischen Monzingen und Oberhausen kurzzeitig von der Stromversorgung abgeschnitten. Nach Angaben der Polizei dauerte der Ausfall etwa eine Stunde. Fachleute hätten die Leitung wieder instandgesetzt. Zuerst hatte die Rhein-Zeitung über den Stromausfall berichtet.