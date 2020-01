Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Mehrere Hundert Liter Salzsäure sind in einem Salzbergwerk in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ausgelaufen. Ursache war wohl ein defekter Behälter, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die zeitweise mehr als 100 Einsatzkräfte sperrten das Gebiet am Donnerstagabend frühzeitig ab, so dass weder der nahe gelegene Fluss Neckar noch das Wohngebiet Schaden von der Säure nahmen. Messungen bestätigten zudem, dass keine gefährlichen Gase in die Umgebungsluft gelangt sind, wie es von der Polizei hieß. Betroffen war den Angaben nach nur das Betriebsgelände. Umweltschäden wurden somit nicht verzeichnet.