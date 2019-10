Bad Arolsen (dpa/lhe) - Eine Spaziergängerin hat am Sonntagmorgen auf dem Gelände eines Autohauses in Bad Arolsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) einen toten Mann gefunden. Es handele sich um einen 46-Jährigen aus der Stadt, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen am Abend mit. Weil die Todesumstände zunächst unklar waren, ermittelte die Polizei in alle Richtungen. Eine Obduktion am Abend sollte erste Aufschlüsse geben.