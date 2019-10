Bruchsal (dpa) - Ein Jugendlicher ist in Bruchsal im Landkreis Karlsruhe auf einen Güterzug geklettert und durch einen Stromschlag aus der Oberleitung lebensgefährlich verletzt worden. Der 16-Jährige war auf den an einer Haltestelle stehenden Güterzug geklettert und dort in den Bereich der Oberleitung gekommen, teilte die Polizei mit. Vermutlich sei durch einen so genannten Lichtbogen der Strom übergesprungen, der Junge geriet in Brand und fiel auf den Bahnsteig. Dort wurde er von weiteren Jugendlichen gelöscht.