Arnsberg (dpa/lnw) - Eine unbekannte Substanz im Gebäude der Arnsberger Staatsanwaltschaft hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Dabei soll es sich um weißes Pulver handeln, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Menschen klagten über Atemwegsreizungen und Husten, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt würden 20 Menschen versorgt, die mit der Substanz möglicherweise in Kontakt gekommen seien. Die Feuerwehr hatte zunächst von 18 Betroffenen gesprochen. Der Polizei zufolge wurde das Gebäude nach dem ABC-Alarm geräumt und der Bereich abgesperrt. Etwa 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der sauerländischen Stadt vor Ort.

Demnach war die Feuerwehr alarmiert worden, weil ein gefährlicher Stoff ausgetreten sein soll. Chemikalien-Experten aus Dortmund seien für weitere Untersuchungen angefordert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Sie sollten mit Schutzanzügen in die Staatsanwaltschaft gehen und Proben nehmen. "Im Moment ist in dem Gebäude niemand mehr drin", sagte der Sprecher. Weitere Angaben zu der Substanz konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht machen.

In Sachsen waren am Montag in mehreren Ministerien und im Landtag in Dresden verdächtige Briefe mit einer bisher unbekannten Substanz eingegangen. In den betroffenen Poststellen seien gleichartige Sendungen geöffnet worden, aus denen jeweils eine pulvrige Substanz gerieselt sei, teilte das sächsische Landeskriminalamt mit. In den Briefen wurde zudem mit Gesundheitsschäden für die Personen gedroht, die mit dem Pulver in Kontakt kämen. Polizei und Feuerwehr "in entsprechender Schutzausrüstung" stellten die verdächtige Substanz sicher, erklärte ein Sprecher der Einsatzleitung. Eine konkrete Gefahr habe hier zunächst ausgeschlossen werden können.