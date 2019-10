Apolda (dpa/th) - Ein Mann hat sich bei einem Arbeitsunfall in Apolda verbrüht. In einem Betriebsbereich einer Firma im Apoldaer Gewerbegebiet stand am Donnerstag eine Maschine offen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Durch eine mögliche Fehlschaltung trat Wasserdampf aus. Der Dampf verbrühte den Arbeiter an den Oberarmen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.