Altenburg (dpa/th) - Mit mehr als fünf Promille ist ein Mann in Altenburg in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Mitarbeiter eines Verkehrsbetriebes in Altenburg hatten den Mann am Dienstagabend nach der letzten Fahrt des Tages mit seinem Rollator aus einem Linienbus begleitet und die Polizei verständigt. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 5,1 Promille ergeben, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Der 49-Jährige kam daraufhin in eine Klinik.