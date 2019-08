Aldingen (dpa/lsw) - Ein einjähriger Junge ist in Aldingen (Kreis Tuttlingen) von einem Balkon gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Vater habe daraufhin den Notruf alarmiert, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag. Sein Sohn kam nach dem Sturz am Donnerstagabend mit Kopfverletzungen in eine Kinderklinik. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr, hieß es. Wie tief das Kind hinabgestürzt war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.