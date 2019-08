Aitrang (dpa/lby) - Falscher Alarm: Ein vermisstes Mädchen ist in Schwaben wohlbehalten wieder aufgetaucht. Die 15-Jährige war in Aitrang (Landkreis Ostallgäu) nach dem Schwimmen im Elbsee zunächst nicht mehr zurückgekehrt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gerade als Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei mit der Suche nach dem Mädchen beginnen wollten, meldete sich die 15-Jährige bei den Einsatzkräften. Sie hatte am Sonntag den See durchschwommen und dabei gemerkt, dass ihre Kräfte nicht mehr reichten, um zurückzuschwimmen. Sie war daher am anderen Ufer an Land und gegangen und zu Fuß zurückgelaufen.