Die norwegische Königsfamilie hat sich am Krankenbett des schwer angeschlagenen Königs Harald V. versammelt. Der Gesundheitszustand des 89 Jahre alten Monarchen hatte sich zuvor erneut verschlechtert. Sein Zustand sei „sehr ernst“, hieß es am Morgen in einer Pressemitteilung.

Am Vormittag kam auch Marius Borg Høiby am Osloer Reichskrankenhaus an, wie norwegische Medien übereinstimmend berichteten. Kronprinz Haakon und Königin Sonja sagten ihr komplettes Programm am Donnerstag ab. Høiby ist der Sohn von Haakons Frau, Kronprinzessin Mette-Marit, aus einer früheren Beziehung. Zum Krankenhaus eilten außerdem die gemeinsamen Kinder von Haakon und Mette-Marit, Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, sowie die Schwester des Königs, Prinzessin Astrid.

Wegen des sich verschlechternden Gesundheitszustands von König Harald V. hat der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre seine geplante Deutschlandreise abgesagt. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB unter Berufung auf eine Sprecherin. Ursprünglich war unter anderem ein gemeinsames Abendessen von Støre mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin geplant.

Harald V. war bereits in der vergangenen Woche ins Krankenhaus gekommen. Wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie – einer Form der Blutarmut – war er mit Kortison behandelt worden, was zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt hatte. Anschließend zog er sich zusätzlich eine bakterielle Infektion des Blutkreislaufs zu. Zuletzt hatte es geheißen, er habe auf die Antibiotika angesprochen.