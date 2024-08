Von Alex Rühle

Knifflige Sache: Darf eine Prinzessin, der es explizit verboten ist, Geld mit der Tatsache zu verdienen, dass sie Prinzessin ist, die Exklusivrechte an ihrer Hochzeit an Netflix verkaufen? Also die Filmrechte. Fotografieren darf ausschließlich das britische Hello Magazine. So haben es Märtha Louise, erstgeborene Tochter des norwegischen Königs Harald, und ihr Verlobter Durek Verrett beschlossen. Für ihre Hochzeit diesen Samstag. Die norwegische Presse ist not amused beziehungsweise ikke begeistret.