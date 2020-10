Der Justizminister wurde bedroht, sein Auto brannte, und ganz Norwegen klagte eine kleine Theatertruppe an. Jetzt steht die Partnerin des Rechtspopulisten vor Gericht - und im Verdacht, alles inszeniert zu haben.

Von Kai Strittmatter

Gute Mädchen kommen in den Himmel! Der Rest von uns ..." Irre Zeilen aus irren Tagen. Sie waren für die Partnerin des Justizministers bestimmt, gesendet hatte sie eine Staatssekretärin der norwegischen Regierung in einer privaten Chatgruppe im Dezember 2018. "Der Rest von uns ... wir kommen, so weit wir wollen."