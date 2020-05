Im Fall der verschwundenen Millionärsfrau Anne-Elisabeth Hagen hat die norwegische Polizei am Donnerstagabend in Oslo einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Nach Angaben der norwegischen Presse verdächtigt die Polizei den Mann, ein Komplize von Tom Hagen zu sein, des ebenfalls in Haft sitzenden Ehemanns der Verschwundenen. In einer Presseerklärung am Freitagmorgen teilte die Polizei mit, der Mann stehe unter Verdacht, Anne-Elisabeth Hagen ermordet zu haben oder aber an ihrer Ermordung beteiligt gewesen zu sein. Es handele sich um einen Bekannten von Tom Hagen, schrieb die Polizei, der über "IT- und Kryptowährungs-Know-How" verfüge.

Tom Hagen ist einer der reichsten Männer Norwegens, der sein Geld vor allem mit dem Verkauf von Immobilien und Strom verdiente. Das Verschwinden seiner Frau im Herbst 2018 wurde für die norwegische Polizei und Öffentlichkeit schnell zu einem der spektakulärsten Kriminalfälle in der jüngeren Geschichte des Landes. Dabei wurde der Fall eineinhalb Jahre lang offiziell als Entführung behandelt: Es gab Lösegeldforderungen und einen Ehemann, der detailliert jenen Tag beschrieb, an dem er das gemeinsame Haus verlassen vorgefunden habe. Anstelle seiner Ehefrau sei da dieser Erpresserbrief in gebrochenem Norwegisch gewesen.

Die Spekulationen wurden angeheizt durch die Tatsache, dass die vermeintlichen Entführer die neun Millionen Euro Lösegeld in der Kryptowährung Monero bezahlt haben wollten. Monero setzt noch mehr als andere Kryptowährungen auf die Anonymität der Benutzer.

Mittlerweile geht es um Mord

Zu einer dramatischen Wende in dem Fall war es dann erst vergangene Woche gekommen. Mit einem Mal nämlich sprach die Polizei nicht mehr von Entführung, sondern von Mord. Und als mutmaßlichen Mörder nahm sie Tom Hagen fest. Hagen bestreitet die Vorwürfe, sein Verteidiger beschrieb den 70-jährigen Millionär als digitalen Analphabeten, der lediglich ein altes Nokia-Handy besitze und kaum in der Lage sei, Textnachrichten zu versenden. Niemals sei er fähig, verschlüsselte Kommunikation und Zahlungen über Kryptowährungen zu organisieren. Die Polizei allerdings erklärte damals schon, sie vermute, Hagen habe Komplizen gehabt.

Die Festnahme des neuen Verdächtigen am Donnerstagabend kam nur wenige Stunden nachdem ein Berufungsgericht die Freilassung Tom Hagens aus der insgesamt vierwöchigen Untersuchungshaft angeordnet hatte. Der Staatsanwalt erklärte nun, er habe auch wegen der möglichen Freilassung Hagens die schnelle Festnahme seines mutmaßlichen Komplizen angeordnet. Er fürchte die Vertuschung von Beweisen. Auch nach dem Urteil vom Donnerstag allerdings ist Tom Hagen nicht frei, auf Antrag der Staatsanwaltschaft muss nun der Oberste Gerichtshof des Landes über seinen Einspruch gegen die Untersuchungshaft entscheiden.

Das Boulevardblatt Verdens Gang VG beschreibt den Festgenommenen als einen Mann in den Dreißigern, der einmal eine IT-Firma geleitet habe. Reporter der Zeitung machten ein Webforum ausfindig, in dem der Verdächtige sich über nicht nachverfolgbare Kryptowährungen ausgetauscht habe, offenbar auch im Zusammenhang mit kriminellen Handlungen, wie die Zeitung schreibt. Der Verdächtige selbst bestreitet jede Beteiligung am Verschwinden der Millionärsfrau. Sein Anwalt nannte den Verdacht am Freitag "absurd".