Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist zwei Tage vor Beginn des Vergewaltigungsprozesses gegen ihn festgenommen worden. Das bestätigte seine Anwältin der Nachrichtenagentur NTB, nachdem Untersuchungshaft beantragt worden war.

Für die norwegische Königsfamilie ist der Prozess gegen Marius Borg Høiby der größte Skandal in jüngerer Zeit. Gewalt, Drogen und schwere Sexualdelikte – die Vorwürfe gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit sind heftig und bestimmen seit dem Sommer 2024 die Schlagzeilen.

Norwegen : Anklage gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby erhoben Dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin werden unter anderem Vergewaltigung und weitere schwere Sexualdelikte vorgeworfen. ...

Der Sohn der Kronprinzessin ist in 38 Punkten angeklagt – unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen, Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen Besuchsverbote. Die ersten Vorwürfe waren 2024 laut geworden – seitdem ist ihre Zahl stetig gewachsen. Zuletzt kamen erst vor einigen Wochen sechs weitere Anklagepunkte hinzu: So soll Marius Borg Høiby etwa 3,5 Kilogramm Marihuana aufbewahrt und transportiert haben und mehrfach zu schnell Motorrad gefahren sein.

Im Laufe der Ermittlungen wurde der Norweger mehrmals festgenommen und kam zwischenzeitlich sogar in Untersuchungshaft, nachdem neue Vorwürfe zu mehreren mutmaßlichen Sexualdelikten bekannt geworden waren. Im Sommer 2025 wurde schließlich Anklage gegen ihn erhoben.

Høiby gab schon 2024 zu, unter Kokain- und Alkoholeinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. In einer Stellungnahme berichtete er damals von psychischen Problemen und davon, seit Längerem mit Drogenmissbrauch zu kämpfen.

Andere Vorwürfe – vor allem die Sexualdelikte – hat Høiby vehement bestritten. Die Ermittler sind dennoch sicher, dass er sich gleich eine ganze Reihe an Straftaten zuschulden hat kommen lassen, darunter mehrere Sexualstraftaten nach dem norwegischen Vergewaltigungsparagrafen.

Høiby ist kein Prinz

Høiby, 29, ist der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, 52. Er stammt aus einer früheren – laut norwegischen Medien flüchtigen – Beziehung der heutigen Kronprinzessin. Mette-Marit zog ihren Sohn allein auf, bis sie den norwegischen Thronfolger Haakon, 52, traf. Marius wuchs mit seinen Halbgeschwistern Prinzessin Ingrid Alexandra, 22, und Prinz Sverre Magnus, 20, auf.

Høiby gehört zwar zur Königsfamilie, ist aber kein Mitglied des norwegischen Königshauses und somit auch kein Prinz. Er nimmt deshalb auch keine offiziellen Aufgaben wahr. 2017 begann er ein BWL-Studium in den USA, brach es aber bald wieder ab. Später war er unter anderem Praktikant bei einem Modedesigner, arbeitete als Verkäufer in einem Unternehmen, das eine Party-App entwickelt hat, und als Motorradmechaniker.

Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, Marius Borg Høiby sei einen Tag vor Prozessbeginn festgenommen worden. Richtig ist, dass er bereits knapp zwei Tage vorher festgenommen wurde. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.