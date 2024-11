Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, sitzt wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Untersuchungshaft. In seiner königlichen Patchworkfamilie nahm er schon immer eine Außenseiterrolle ein. Über ein Konstrukt, das gerade in sich zusammenfällt.

Von Alex Rühle, Stockholm

Es war die dritte Festnahme innerhalb von vier Monaten. Und diesmal muss Marius Borg Høiby, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, in Untersuchungshaft, zumindest für eine Woche, inklusive Brief- und Besuchsverbot. Als der 27-Jährige im August erstmals festgenommen worden war, ging es noch „nur“ um Körperverletzung und Sachbeschädigung, er war am Tag darauf wieder freigelassen worden. Jetzt werden ihm zwei Fälle von Vergewaltigung, drei Fälle von Missbrauch in engen Beziehungen und eine Morddrohung zur Last gelegt.