Er hält sich für ein Reptiloid-Hybridwesen, sie spricht mit Engeln: Die Hochzeit der norwegischen Prinzessin Märtha Louise mit Durek Verrett gibt es nun als Netflix-Doku-Soap. Und weil Verrett dem Königshaus Rassismus vorwirft, hat Norwegen jetzt einen Skandal.

Von Alex Rühle, Stockholm

Menschen mit einem Faible für europäische Königshäuser und/oder grotesken Gossip erinnern sich vielleicht noch an Märtha Louise, erstgeborene Tochter des norwegischen Königs Harald, die sich in einen Amerikaner namens Durek Verrett verliebt hat. Der sagt von sich, er sei Schamane in der sechsten Generation. Im Alter von 14 Jahren habe ein Zauberer auf der astralen Ebene ein Loch in seinen Körper gebrannt. Während er in einer Blutlache lag, sei eine Armee des Lichts erschienen und eine Frau mit blasser weißer Haut, die fragte: „Dies ist das Kind des Lichts, das die Menschen erwecken will?“ Die Szene aus seiner Autobiografie „Hacking Spirit“ passt geradezu himmlisch zu Märtha Louise, die seit Jahren mit Engeln reden kann und entsprechende Workshops gibt.