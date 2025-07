Norwegen Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Millionär – Moment, doch nicht! 1. Juli 2025, 16:04 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

In Norwegen hatten sich einige Lottospieler zu früh gefreut (hier im Bild: deutsche Tippscheine). (Foto: Thomas Banneyer/dpa)

47 000 Lottospieler wurden in Norwegen am Freitag über enorme Gewinne in Kenntnis gesetzt. Dann teilte der staatliche Lotteriebetreiber mit: Sorry, das war leider ein Umrechnungsfehler.

Von Alexander Menden

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback