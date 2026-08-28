Harald V. fand Pomp peinlich, am liebsten blieb er unerkannt – und genau dafür schätzten die Noweger ihn. Nun verliert die Monarchie ausgerechnet in der größten Krise ihren Ruhepol.

Harald V. war, anders als die Zahl hinter seinem Namen suggeriert, erst der dritte König von Norwegen. Das Königshaus existiert erst seit 1905, aber für den Stammbaum wurden die alten Wikingerherrscher mitgezählt.

Keine Skandale und Affären; kein Glamour und Glitzer; Geburtstagsfeiern im möglichst kleinen Rahmen, und seit 2001 verzichten er und seine Frau Sonja auch auf alle Steuerprivilegien: König Harald war sicher nie der Klatschseitenkönig unter den europäischen Royals. Aber gerade deshalb haben ihn die Norweger sehr gern gehabt, wenn nicht gar geliebt.