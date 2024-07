Am Gardasee ist das Norovirus ausgebrochen. Rund um die Gemeinde Torri del Benaco am Ostufer des beliebten norditalienischen Sees wurden mehr als 900 Fälle an Magen-Darm-Erkrankungen registriert. Mehr als 300 Menschen kamen mit Symptomen wie Erbrechen, Bauchkrämpfen und Fieber ins Krankenhaus, berichteten lokale Medien. Eigentlich zählt die norditalienische Gemeinde nur 3000 Einwohner, zu Beginn der Sommersaison sind jedoch viele Urlauber da. Lokale Behörden vermuten, dass sich das Virus über das Trinkwasser verbreitet, Spuren des Erregers wurden darin entdeckt. Die Ortsverwaltung erließ daher eine Verordnung, wonach kein Leitungswasser mehr getrunken werden darf. Einwohner und Urlauber sollen stattdessen Wasser im Supermarkt kaufen. Zudem verteilen Helfer kostenlos virenfreies Wasser.

Vorläufige Tests von neueren Trinkwasseruntersuchungen wiesen nach Angaben des zuständigen Versorgers Azienda Gardesana Servizi (AGS) wiederum keine Spuren des Noro- und des Enterovirus mehr auf. Der Bürgermeister von Torri del Benaco, Stefano Nicotra, gab trotzdem keine Entwarnung und empfahl weiterhin, Leitungswasser „nicht für den persönlichen oder alimentären Gebrauch zu verwenden“ – also auch nicht zum Kochen oder zum Reinigen von Lebensmitteln. Der AGS-Direktor Carlo Voi sagte der italienischen Zeitung Corriere del Veneto, man habe das Wassernetz als Vorsichtsmaßnahme mit Chlor versetzt. Bisher aber könnten sie nicht mit Sicherheit sagen, woher das Virus komme und wie die Infizierungen entstanden sind. Dazu seien weitere Tests nötig, deren Ergebnisse abzuwarten sind.

SZ Plus Italien : Gardasee so voll mit Wasser wie nie um diese Jahreszeit „Zehn Zentimeter innerhalb von 36 Stunden“: Was das für Urlauber und Anwohner bedeutet – und warum ein Sprecher der Einheimischen dem Pegelstand viel Gutes abgewinnen kann. Interview von Hans Gasser

Italienische Zeitungen spekulieren, dass der Ausbruch mit dem aktuell sehr hohen Wasserstand des Gardasees nach den jüngsten heftigen Regenfällen zusammenhängen könnte. Möglicherweise sei dadurch das in Teilen veraltete Abwassersystem überlastet, das verunreinigtes Wasser in den See spült. Viele Gemeinden, darunter auch Torri del Benaco, versorgen sich mit Wasser aus dem See. Von offizieller Seite wurden solche Vermutungen nicht bestätigt.

Das hochansteckende Norovirus kann nicht nur über verunreinigtes Wasser übertragen werden, sondern auch über Essen. Es verursacht einen plötzlich auftretenden, heftigen Brechdurchfall. In der Regel klingen die Symptome nach einem halben Tag bis zwei Tagen wieder ab.