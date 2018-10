1. Oktober 2018, 12:51 Uhr Nordrhein-Westfalen Zu Unrecht Verdächtigter stirbt nach zwei Monaten Haft

Ein 26-Jähriger soll in Kleve mehr als zwei Monate unschuldig im Gefängnis gesessen haben; offenbar lag eine Verwechslung vor.

Der Mann ist gestorben, nachdem er sich bei einem Feuer in seiner Zelle schwer verletzt hat.

Die Staatsanwaltschaft Kleve ermittelt gegen mehrere Polizisten wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung.

Die Staatsanwaltschaft Kleve ermittelt gegen mehrere Polizisten wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung, weil ein wohl zu Unrecht inhaftierter Mann nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle gestorben ist.

Der Mann soll mehr als zwei Monate unschuldig im nordrhein-westfälischen Kleve im Gefängnis gesessen haben, bis in seiner Zelle am 17. September ein Feuer ausbrach. Dabei zog sich der Mann laut Staatsanwaltschaft schwerste Verbrennungen zu und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Am Samstag erlag er in einem Krankenhaus in Bochum seinen Verletzungen, wie jetzt bekannt wurde. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Nicht auszuschließen ist, dass der Mann ihn selbst gelegt hat.

Der 26-Jährige soll Opfer einer Namensverwechslung geworden sein. Ein in Hamburg per Haftbefehl gesuchter Mann soll die Personalien des 26-Jährigen als Aliasnamen verwendet haben. Daraufhin wurde dieser bei einem Polizeieinsatz in Geldern am Niederrhein festgenommen. Dieser Irrtum wurde aber offenbar erst bemerkt, nachdem das Feuer in der Zelle ausgebrochen war und die Staatsanwaltschaft in Hamburg eine Anfrage bezüglich des Falls bei der Polizei Kleve gestellt hatte.

Warum nicht schneller geklärt wurde, dass es sich bei dem in Hamburg gesuchten Mann um eine andere Person handelt, sei "Gegenstand der Ermittlungen", heißt es von der Staatsanwaltschaft Kleve.