Nordrhein-Westfalen:Angeklagter im Missbrauchsfall Münster verurteilt

Prozess um Kindesmissbrauch in Münster

Gericht schließt Öffentlichkeit aus

Der Tatkomplex in Münster ist einer der großen Missbrauchsfälle in NRW. Angeklagt sind mehrere Männer und die Mutter des Hauptverdächtigen. Zum Schutz der Opfer wurde am ersten Prozesstag bereits die Anklage hinter verschlossenen Türen verlesen.