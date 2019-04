14. April 2019, 18:40 Uhr Nordrhein-Westfalen Mordanschlag mit Gullydeckel

Unbekannte haben über Gleisen Gullydeckel aufgehängt - und einen Zug getroffen.

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte mehrere Gullydeckel von einer Brücke herab an Seilen und Ketten über Schienen zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück in Nordrhein-Westfalen aufgehängt. Die Deckel durchschlugen die Frontscheibe eines Regionalzuges der Hessischen Landesbahn, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Wegen einer geplanten Leerfahrt waren keine Fahrgäste an Bord. Der 49-jährige Zugführer hatte Glück, er wurde lediglich leicht verletzt. Er habe "instinktiv richtig" gehandelt, hieß es. Die Gullydeckel hingen genau auf Höhe der Fahrerkabine.

Die Behörden stuften den Vorfall als Mordversuch ein, sie suchen derzeit mit Hochdruck nach Hinweisen auf den oder die Täter und hoffen dabei insbesondere auf die Anwohner. In der Nacht zum Freitag waren den Angaben zufolge in der Stadt Hilchenbach westlich vom Tatort vier Gullydeckel gestohlen worden. Sie stammten aus der Fahrbahn einer Kreisstraße. Einen der entwendeten Deckel fanden Ermittler am Samstag nahe einem Schulzentrum. Über die betroffene Strecke führt die von der Hessischen Landesbahn betriebene Linie RB 93, die zwischen Bad Berleburg und dem rheinland-pfälzischen Altenkirchen verkehrt und auch über Siegen verläuft.