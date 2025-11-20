In der großen Reiseanalyse 2025 der bisher eher einem Fachpublikum vertrauten „Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen“ kommt Nordrhein-Westfalen höchstens durchschnittlich weg. Nur Platz sieben der beliebtesten Urlaubsbundesländer, hinter Rheinland-Pfalz, immerhin vor Berlin. Dabei mangelt es ja nicht an Attraktionen: Kölner Dom, Zeche Zollverein, Bochumer Bermudadreieck, you name it. Folgt man der Argumentation der FDP im nordrhein-westfälischen Landtag, könnten zu dieser Liste bald auch die hiesigen Justizvollzugsanstalten zu zählen sein. Ja, Tatsache, der rechtspolitische Sprecher Werner Pfeil, selbst Anwalt, fürchtet „Strafvollzugstourismus“ nach NRW. Der Grund: „die attraktiven Haftbedingungen“.