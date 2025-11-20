Zum Hauptinhalt springen

Offener VollzugHinter westfälischen Gardinen

Lesezeit: 3 Min.

In nordrhein-westfälischen Gefängnissen haben die Insassen – im Vergleich zu anderen Bundesländern – eine schnellere Chance, in den offenen Vollzug zu kommen.
In nordrhein-westfälischen Gefängnissen haben die Insassen – im Vergleich zu anderen Bundesländern – eine schnellere Chance, in den offenen Vollzug zu kommen. (Foto: Lars Heidrich/IMAGO/Funke Foto Services)

In Nordrhein-Westfalen sind die Haftbedingungen im Vergleich zu anderen Bundesländern etwas lockerer. Nun befürchten manche einen „Knast-Tourismus“ der Straftäter kurz vor Haftantritt. Zu Recht?

Von Christoph Koopmann, Düsseldorf

In der großen Reiseanalyse 2025 der bisher eher einem Fachpublikum vertrauten „Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen“ kommt Nordrhein-Westfalen höchstens durchschnittlich weg. Nur Platz sieben der beliebtesten Urlaubsbundesländer, hinter Rheinland-Pfalz, immerhin vor Berlin. Dabei mangelt es ja nicht an Attraktionen: Kölner Dom, Zeche Zollverein, Bochumer Bermudadreieck, you name it. Folgt man der Argumentation der FDP im nordrhein-westfälischen Landtag, könnten zu dieser Liste bald auch die hiesigen Justizvollzugsanstalten zu zählen sein. Ja, Tatsache, der rechtspolitische Sprecher Werner Pfeil, selbst Anwalt, fürchtet „Strafvollzugstourismus“ nach NRW. Der Grund: „die attraktiven Haftbedingungen“.

Zur SZ-Startseite

Geschwindigkeitskontrolle
:Zu schnell gefahren? Da hat bestimmt der Blitzer falsch gemessen!

Es gibt Autofahrer, die den Tempomessungen der Blitzer misstrauen. Nun hat sogar ein Amtsgericht einem Gerät mangelnde Zuverlässigkeit bescheinigt.

SZ PlusVon Wolfgang Janisch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite