In der großen Reiseanalyse 2025 der bisher eher einem Fachpublikum vertrauten „Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen“ kommt Nordrhein-Westfalen höchstens durchschnittlich weg. Nur Platz sieben der beliebtesten Urlaubsbundesländer, hinter Rheinland-Pfalz, immerhin vor Berlin. Dabei mangelt es ja nicht an Attraktionen: Kölner Dom, Zeche Zollverein, Bochumer Bermudadreieck, you name it. Folgt man der Argumentation der FDP im nordrhein-westfälischen Landtag, könnten zu dieser Liste bald auch die hiesigen Justizvollzugsanstalten zu zählen sein. Ja, Tatsache, der rechtspolitische Sprecher Werner Pfeil, selbst Anwalt, fürchtet „Strafvollzugstourismus“ nach NRW. Der Grund: „die attraktiven Haftbedingungen“.
Offener VollzugHinter westfälischen Gardinen
Lesezeit: 3 Min.
In Nordrhein-Westfalen sind die Haftbedingungen im Vergleich zu anderen Bundesländern etwas lockerer. Nun befürchten manche einen „Knast-Tourismus“ der Straftäter kurz vor Haftantritt. Zu Recht?
Von Christoph Koopmann, Düsseldorf
Geschwindigkeitskontrolle:Zu schnell gefahren? Da hat bestimmt der Blitzer falsch gemessen!
Es gibt Autofahrer, die den Tempomessungen der Blitzer misstrauen. Nun hat sogar ein Amtsgericht einem Gerät mangelnde Zuverlässigkeit bescheinigt.
Lesen Sie mehr zum Thema