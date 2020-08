In Dortmund und weiteren Städten hat die Polizei 19 Häuser durchsucht und unter anderem Luxusautos und Uhren beschlagnahmt.

Ermittler haben mit Hilfe von Spezialkräften am Mittwoch mehrere Häuser vor allem in NRW-Städten durchsucht wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und der Geldwäsche. Dabei wurden laut Polizei unter anderem teure Autos, Motorräder und Luxusuhren sowie Datenträger und Bargeld in fünfstelliger Höhe sichergestellt.

Der Schwerpunkt der Aktion lag in Dortmund, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen sagte. Insgesamt wurden 19 Objekte durchsucht - in Dortmund, Hagen, Bochum, Düsseldorf, Werl, Solingen, Castrop-Rauxel und im rheinland-pfälzischen Saarburg. In Dortmund wurde dabei auch ein gepanzertes Fahrzeug eingesetzt. Zuvor hatten Bild-Zeitung und WDR darüber berichtet.

Der Staatsanwaltschaft zufolge steht ein 36-jähriger Hagener im Mittelpunkt der Ermittlungen, ihm werden Betrugs- und Steuerdelikte vorgeworfen. Er soll falsche Angaben bei der Vermittlung von Krediten gemacht haben. So soll er an hochwertige Autos gelangt sein, mit denen er gehandelt haben soll. Kunden von ihm hätten Verbindungen zur Clan-Kriminalität, berichtete der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der entstandene Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 1,1 Millionen Euro. In einer Shisha-Bar sollen Gelder gewaschen worden sein. Die Ermittlungen führte die Abteilung für Organisierte Kriminalität der Polizei Hagen. Festnahmen gab es am Mittwoch nicht.