14. Juli 2019, 18:28 Uhr Nordrhein-Westfalen Feuerwehr behindert

Eine Sauna brennt, ein Mann stirbt. Aber drei Besucher finden, dass sich Löschwasser prima für etwas anderes eignet.

Bei einem Brand in einem Saunaclub im niederrheinischen Hamminkeln ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Rettungskräfte hatten noch versucht, den Gast zu reanimieren, wie die Polizei in Wesel mitteilte. Dennoch starb der 64-Jährige noch am Brandort. Das Clubhaus wurde zerstört. Die Polizei nahm am Sonntagmorgen drei Männer in Gewahrsam, die offenbar unbeeidruckt von dem tragischen Geschehen den Löscheinsatz massiv gestört haben sollen. Den Angaben zufolge drängten sie die Feuerwehrleute zur Seite und nahmen ihnen die Löschwasserschläuche weg, um sich gegenseitig mit Wasser zu bespritzen. "Wir mussten die Polizei zu Hilfe rufen, um unsere Arbeit machen zu können", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Vermutlich seien die Männer auch Besucher des Clubs gewesen, hieß es. Ob sie betrunken waren oder sich darüber hinaus aggressiv verhielten, wurde nicht gesagt. Die drei Männer kamen in Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.