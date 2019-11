Nach dem gefährlichen Flaschenwurf aus einem fahrenden Partyzug heraus fahndet die Polizei in Nordrhein-Westfalen nach dem Täter. "Bisher hat sich niemand offenbart, dass er derjenige ist, der die Flasche geworfen hat", sagte der Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft, Henner Kruse, am Sonntag. Die Polizei spricht von einem immensen Ermittlungsaufwand. "Das wird noch Tage dauern", sagte ein Sprecher der Dortmunder Polizei, im Partyzug hätten sich 500 Passagiere befunden. Am Freitagvormittag war ein zweijähriges Mädchen am Bahnhof von Kamen durch eine umherfliegende Whiskyflasche schwer am Kopf verletzt worden. Das Kleinkind ist nach einer Operation außer Lebensgefahr.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Flasche aus dem Partyzug geworfen wurde, der mit seinen zehn Waggons gerade durch den Bahnhof fuhr, als der Vater mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm die Treppe zum Bahnsteig hochlief. "Wir haben keinen Anhaltspunkt für ein gezieltes Werfen", erläuterte Staatsanwalt Kruse. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Partyzug fuhr zunächst weiter, im 65 Kilometer entfernten Greven wurde er gestoppt. Die Bundespolizei rückte mit einem Großaufgebot mit Beamten aus dem Münsterland, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland an. Dutzende Polizisten nahmen die Personalien der Passagiere auf. Diese hätten sich sehr kooperativ verhalten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Kein Recht auf Taschenkontrollen

"Ich habe vollstes Verständnis für die Polizei", sagte ein Kegelclub-Mitglied aus Köln der Bild-Zeitung. Ein anderes Vereinsmitglied fügte hinzu: "Ich mache seit 30 Jahren solche Fahrten, aber das habe ich noch nie erlebt. Hoffentlich kriegen sie den." Am Abend durfte der Zug weiterfahren, eine Festnahme gab es nicht. Laut einem Bericht des Hellweger Anzeigers war die Party an Bord nach der Polizeiaktion beendet. Während der Befragungen habe der DJ die Musik im Tanzwagen abgedreht, als die Fahrt weiterging, sei sie nur noch gedämpft gelaufen.

Der Veranstalter Müller-Touristik aus Münster versprach Unterstützung bei der Aufklärung. "Die ermittelnden Behörden haben unsere volle Unterstützung und erhalten von uns alle Informationen, die sie benötigen", erklärte Geschäftsführer Bernd Niemeyer. An Bord des Partyzugs von Köln nach Norddeich Mole seien verschiedene Gruppen gewesen. Getränke an Bord würden in weichen Pfandbechern aus biologisch abbaubarem Material ausgegeben. Die Partygäste dürften aber auch eigene Getränke mitbringen. "Ein Recht zur Taschenkontrolle haben wir als Reiseveranstalter nicht." Einige Fenster könnten - wie auch in alten Intercity-Zügen - während der Fahrt geöffnet werden.