19. April 2019, 04:10 Uhr Unruhen in Londonderry Frau bei "terroristischem Vorfall" in Nordirland erschossen

Unruhen in Londonderry: In der Wohnsiedlung Creggan wurden Autos angezündet.

Im nordirischen Derry/Londonderry ist bei Ausschreitungen eine 29-Jährige ums Leben gekommen.

Die Polizei spricht von einem "terroristischen Vorfall".

Zuletzt wa durch den Brexit die Sorgen gewachsen, dass es in der Ex-Bürgerkriegsregion neue Gewalt geben könnte. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar.

Am Rande der nordirischen Stadt Londonderry ist es zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen, dabei wurde eine 29-Jährige tödlich getroffen. Die Schüsse würden als "terroristischer Vorfall" behandelt, teilte die örtliche Polizei in der Nacht zum Freitag über Twitter mit. Es wurden Mordermittlungen eingeleitet.

Zuvor hatte die Polizei darüber informiert, dass in der Wohnsiedlung Creggan Brandsätze geschleudert und mehrere Schüsse abgefeuert worden seien. Auf Bildern vom Ort des Geschehens waren brennende Autos, gepanzerte Einsatzfahrzeuge der Polizei und schwer bewaffnete Sicherheitskräfte zu sehen. Zu den Hintergründen gaben die Behörden zunächst keine Details preis.

Londonderry hat rund 85 000 Einwohner und liegt im äußersten Nordwesten der nordirischen Provinz an der Grenze zur Republik Irland. Dort wohnen vor allem Katholiken, die ihre Stadt schlicht Derry nennen.

In dem britischen Landesteil gab es zuletzt immer wieder Nachrichten von paramilitärischen Gruppierungen. Seit Jahresbeginn sind wiederholt Sprengsätze in Londonderry explodiert, ohne dass es dabei Verletzte gegeben hätte. Einer davon detonierte im Januar vor einem Gericht mitten in der Stadt, nachdem kurz zuvor eine Warnung bei den Behörden eingegangen war. Unklar war zunächst, ob die neuerlichen Unruhen im Zusammenhang mit dem Osterwochenende stehen, das traditionell für politische Kundgebungen genutzt wird.

Zuletzt waren im Zuge der Brexit-Verhandlungen die Sorgen gewachsen, dass die drohende Einführung von Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und der auch künftig zur EU gehörenden Republik Irland die Gewaltspirale in der Ex-Bürgerkriegsregion wieder in Gang setzen könnte. In dem über Jahrzehnte währenden Konflikt standen katholische Nationalisten, die eine Vereinigung mit Irland anstreben, protestantischen Unionisten gegenüber, die weiterhin zu Großbritannien gehören wollen.