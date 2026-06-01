Zum Hauptinhalt springen

Internet-SlangWer das liest, betreibt „Artikelmaxxing“

Lesezeit: 2 Min.

Der Trend „Artikelmaxxing“ oder besser noch „SZ-Maxxing“ fehlt leider noch auf Tiktok. Aber was nicht ist ...
Der Trend „Artikelmaxxing“ oder besser noch „SZ-Maxxing“ fehlt leider noch auf Tiktok. Aber was nicht ist ... Peter Kneffel/dpa
  • Die Nachsilbe „-maxxing" breitet sich inflationär in sozialen Medien aus und kann an jeden Lebensaspekt angehängt werden.
  • Der Begriff stammt ursprünglich aus der Videospielwelt und wurde von der frauenfeindlichen Incel-Bewegung ins echte Leben übertragen.
  • Das Suffix fügt sich in den Zeitgeist der Selbstoptimierung ein und zieht die Optimierungsidee mittlerweile ins Lächerliche.
Von der Redaktion überprüft

Diese Zusammenfassung wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Die Nachsilbe „-maxxing“ nimmt in den sozialen Netzwerken überhand, anscheinend lässt sich jeder denkbare Aspekt des Lebens maximieren. Was hinter dem Slangwort steckt.

Von Joshua Beer

SZ bei Google bevorzugen

Wer als Durchschnittseuropäer seinen Tag mit Gong, Tai-Chi und einem Kräutertee startet, bestickte Stoffhausschuhe trägt und sich Mandarin-Lektionen auf Duolingo antut, macht was? Genau, Chinamaxxing. Man könnte auch sagen, er eignet sich chinesische Kultur und Tradition an, was aber öde nach Uni-Vorlesung klingt. Nicht nach einem Tiktok-Trend, den es wirklich gibt, bei dem westliche Gen-Z-Menschen einen fernöstlichen Lifestyle pflegen. Eine Amerikanerin wiederum, die Weinschorle trinkt, Techno hört und alte Kirchen besichtigt, betreibt – auch das ist echt – Europamaxxing.

Jene, die bis hierhin nichts verstehen, haben wohl einfach zu wenig Doomscrollmaxxing in sozialen Medien praktiziert. Oder zu viel Agemaxxing, in anderen Worten: Sind zu alt, um noch jeden Trend mitzumachen. „Maxxing“ kommt vom englischen maximize („maximieren“) und meint, eine bestimmte Sache einzuüben oder zu optimieren, um das Maximum aus ihr herauszuholen. Sei es in der Karriere, beim Hobby oder Sport. Seit Jahren schon schwirrt dieses Slangwort durchs Internet, 2024 schrieben Trendsetter der Apotheken Umschau über Sleepmaxxing (also Tipps zur Verbesserung der Schlafqualität), doch anstatt damit auszusterben, hat sich die Nachsilbe inflationär ausgebreitet. Inzwischen ist sie allgegenwärtig, zumindest online. Ein Erfolg, an den nicht mal das berühmte „-gate“ (Watergate, Nippelgate, Partygate) heranreicht.

Woran das liegt? Einerseits fügt sich der Maximierungsgedanke in einen Zeitgeist des ständigen Selbstoptimierens. Zumal: In einem Weltgeschehen, das außer Kontrolle zu sein scheint, kann es nur beruhigend sein, wenn wenigstens ein paar Aspekte im Leben steuerbar und ausbaufähig bleiben. Anderseits hat das Suffix den Vorteil, an buchstäblich alles drangehängt werden zu können. Die Treppe ins nächste Stockwerk nehmen? Floormaxxing. Die Notvorräte aufstocken? Prepmaxxing. Mehr Bücher lesen? Bookmaxxing. Hautpflege? Skincaremaxxing. Asketisch leben wie ein Mönch? Monkmaxxing.

Jugendsprache
:Ist „unc“ das neue „Boomer“?

Ein neues Jugendwort macht sich über „Onkelhaftes“ lustig. Und manche fragen sich, ob das nur eine weitere Spielart von „Du nervst, Alter“ ist. Ganz und gar nicht!

Von Martin Zips

Diese Offenheit lädt natürlich zum Missbrauch ein. Ein kommerzieller Hafermilchhersteller warb bereits mit Ballaststoffmaxxing. Und das US-Verteidigungsministerium, um keine Grausamkeit verlegen, kommentierte im Februar auf X den Iran-Krieg mit „Lethalitymaxxing“, also so was wie „Tödlichkeitsmaximierung“.

Seinen Ursprung hat der Begriff in der Videospielwelt, da bedeutet er, eine begrenzte Anzahl von Ressourcen auf eine Fähigkeit oder ein Merkmal einer Spielfigur zu setzen und andere bewusst zu vernachlässigen. Das übertrugen junge Männer der Incel-Bewegung – einer frauenfeindlichen Online-Community – aufs echte Leben. Looksmaxxing nennen sie ihre Maxime, das eigene Aussehen mit extremen Mitteln aufzumöbeln. Manche schlagen sich dazu sogar mit Hämmern ins Gesicht.

Das Suffix, so schrieb der Linguist Adam Aleksic in der Washington Post, sei ein Beispiel dafür, wie das Vokabular einer radikalen Randgruppe in den Mainstream einsickert. Andere Beobachter sagen: Relaxmaxxing, so schlimm ist es nicht. Der Begriff hat sich derart verselbständigt, dass er die Optimierungsidee längst ins Lächerliche zieht. Zu sehen am Wort Regularmaxxing: Hierbei vervollkommnen Menschen lieber ihren täglichen Besuch im Stammcafé, anstatt in jede neu eröffnete Espressobar zu rennen. Oder Nonnamaxxing – in Ruhe leben, so wie eine Oma in Italien.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

„Looksmaxxing“
:Schön sein, bis es wehtut

Invasive Kiefer-Operationen, sich selbst mit dem Hammer ins Gesicht schlagen – der Streamer Clavicular hat „Looksmaxxing“ populär gemacht: radikale Selbstoptimierung für junge Männer. Dahinter steckt eine gefährliche Ideologie.

SZ PlusVon Joshua Beer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite