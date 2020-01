© dpa-rufa

Etwa 50 Menschen haben an der Aktion "Pants Subway Ride" in Berlin teilgenommen. Bei der Flashmob-ähnlichen Aktion, die 2002 in New York entstanden ist, fahren die Teilnehmer der mittlerweile weltweiten Aktion U-Bahn ohne Hose.