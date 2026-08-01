Ein paar Stunden gab es noch Hoffnung am 8051 Meter hohen Broad Peak. Der Tracker von Nirmal „Nims“ Purja zeigte auch nach dem Lawinenabgang noch Bewegung an, nachdem er zunächst plötzlich an Höhe verloren hatte. Einige seiner engsten Vertrauten deuteten dies als Zeichen dafür, dass der in Nepal geborene Ausnahmebergsteiger noch am Leben sein könnte. „Er scheint bei Bewusstsein zu sein und wartet auf seine Rettung“, schrieb etwa Mingma David Sherpa auf Facebook, der sich auf den Weg nach Pakistan gemacht hatte, um sich an der Suche nach den Verschütteten zu beteiligen. Doch am Samstagmittag kam die Meldung: Nirmal Purja überlebte das Unglück nicht.