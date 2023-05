Von Cathrin Kahlweit

Es geht um "die Birgit" und "die Marlene", um die Söhne aus erster Ehe, Lukas und Mathias, um die Zwillinge aus zweiter Ehe, Max und Mia - und darum, was "der Niki" sagen würde, wenn er noch lebte. Aber Niki Lauda ist 2019 gestorben. Und nun will, wie die Bild Zeitung weiß, in einem "üblen Witwenstreit" Birgit Lauda, 44, der ersten Ehefrau Marlene Knaus, 67, "sogar ihr Haus wegnehmen". Bild weiß auch, dass "enge Freunde" schimpfen, die Birgit handele "respektlos und unanständig". Die Kronen Zeitung sieht "zwei eisige Fronten". Und Haig Asenbauer, Vorstand der Privatstiftung Lauda, zeiht die Witwe seines engen Freundes der "Erbunwürdigkeit". Meist gebrauchtes Nomen in diesem Kontext: "Schlammschlacht".