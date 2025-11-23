Nigeria wird von einer der womöglich größten Massenentführungen seiner Geschichte erschüttert. Im Bundesstaat Niger im Westen des Landes überfielen bewaffnete Angreifer in der Nacht auf Freitag ein katholisches Internat und verschleppten dabei nach Angaben der Christian Association of Nigeria (CAN) 265 Schulkinder und zwölf Lehrkräfte. Die Regierung des Bundesstaats bestätigte den Angriff auf die St Mary’s School in der Gemeinde Papiri, teilte aber mit, dass sie von wesentlich niedrigeren Zahlen ausgehe.