Nigeria wird von einer der womöglich größten Massenentführungen seiner Geschichte erschüttert. Im Bundesstaat Niger im Westen des Landes überfielen bewaffnete Angreifer in der Nacht auf Freitag ein katholisches Internat und verschleppten dabei nach Angaben der Christian Association of Nigeria (CAN) 265 Schulkinder und zwölf Lehrkräfte. Die Regierung des Bundesstaats bestätigte den Angriff auf die St Mary’s School in der Gemeinde Papiri, teilte aber mit, dass sie von wesentlich niedrigeren Zahlen ausgehe.
Westafrika251 Schulkinder in Nigeria sollen entführt worden sein
Elf Jahre, nachdem Boko Haram 276 Mädchen verschleppte, berichtet die Christian Association of Nigeria erneut von einer Massenentführung an einer christlichen Schule. Und das an dem Tag, an dem Donald Trump dem Land einen „Völkermord“ an Christen vorwirft.
Von Paul Munzinger, Kapstadt
