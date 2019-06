6. Juni 2019, 10:09 Uhr EIL Gericht spricht Patientenmörder Högel in 85 Fällen schuldig

Der ehemalige Krankenpfleger war wegen hundertfachen Mordes angeklagt worden. Mit dem Urteil endet der bislang größte Serienmordprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Das Landgericht Oldenburg hat den 42-jährigen Niels Högel in 85 Fällen des Mordes schuldig gesprochen. Zugleich stellte die Kammer am Donnerstag die besondere Schwere der Schuld fest. Högel hatte zwischen 2000 und 2005 als Krankenpfleger an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst gearbeitet und dort über Jahre Patientinnen und Patienten vergiftet. Angeklagt worden war er in 100 Fällen. Mit dem Urteil endet der bislang größte Serienmordprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Die Staatsanwaltschaft hatte zum Prozessende lebenslange Haft wegen Mordes in 97 Fällen gefordert. In drei Fällen sei der Angeklagte mangels ausreichender Beweise freizusprechen. Högels Verteidigerinnen hatten hingegen in 55 Fällen einen Mord als erwiesen gesehen. In 14 Fällen sahen sie den Tatbestand eines versuchten Mordes erfüllt. In 31 Fällen lautete die Forderung dagegen Freispruch.

Högel wurde bereits 2015 unter anderem wegen zweifachen Patientenmordes zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt im Gefängnis in Oldenburg in Haft. Auch damals hatte das Gericht eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit in der Praxis so gut wie ausgeschlossen.

Sie wollen sofort erfahren, wenn etwas Wichtiges passiert? Abonnieren Sie kostenlos den Eilmeldungs-Newsletter, um wichtige Meldungen sofort als E-Mail zu bekommen. Unsere Eilmeldungen erhalten Sie außerdem über unseren Twitter-Kanal, per RSS-Feed und in unseren Smartphone Apps.