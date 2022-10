Im Prozess gegen sieben frühere Vorgesetzte des Patientenmörders Niels Högel hat das Landgericht Oldenburg alle Angeklagten freigesprochen. Damit folgte das Gericht am Donnerstag den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Angeklagt gewesen waren drei Ärzte, zwei leitende Pflegerinnen, ein leitender Pfleger sowie ein Ex-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst wegen Beihilfe zur Tötung durch Unterlassen beziehungsweise Tötung durch Unterlassen. Insgesamt ging es um acht Fälle: drei Morde im Oldenburger Klinikum sowie drei Morde und zwei Mordversuche in Delmenhorst.

Verteidiger wie Staatsanwaltschaft hatten vor dem Urteil einen Freispruch für alle sieben Angeklagten gefordert. Das Gericht hatte in einer vorläufigen Einschätzung vor drei Wochen mitgeteilt, die Beweisaufnahme habe ein vorsätzliches Handeln nicht mit ausreichender Gewissheit belegt. Ein Freispruch war deshalb erwartet worden.

Högel wurde 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte Patienten mit Medikamenten vergiftet, um sie anschließend reanimieren zu können. So wollte er als Lebensretter glänzen. Högel war zunächst in Oldenburg, später am Delmenhorster Krankenhaus beschäftigt.