Der Prozess gegen ehemalige Kollegen des Massenmörders Niels Högel findet in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg statt. Das Gebäude des Landgerichts wäre zu klein für das Verfahren.

Von Peter Burghardt, Oldenburg

Der Massenmörder ist nicht im Raum, als an diesem stürmischen Morgen der fünfte Prozess um Niels Högel beginnt. Mindestens 87 Menschen hat der frühere Krankenpfleger bis 2005 in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst umgebracht. Er spritzte ihnen Medikamente, die für sie tödlich waren, es ist die größte Mordserie der deutschen Nachkriegsgeschichte. Högel sitzt lebenslang in Haft, wenige Kilometer von diesem Saal entfernt, doch nun geht es auf neue Weise weiter in diesem Fall, es geht um weitere Verantwortliche.