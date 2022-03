Von Peter Burghardt, Oldenburg

Endlich geht es um die Morde und nicht mehr um den Mörder. Um die Ermordeten, zumindest um acht von ihnen. Mindestens 87 Menschen hat Niels Högel als Krankenpfleger in Oldenburg und Delmenhorst zwischen den Jahren 2000 und 2005 umgebracht. "Sie sind ursächlich für den Tod von mehr Menschen verantwortlich als hier im Saal sitzen", sagt ein Anwalt in den Weser-Ems-Hallen, vor dem Landgericht Oldenburg. Wegen acht dieser Fälle wird hier verhandelt, aber nicht gegen Högel. Sondern gegen jene, die ihn hätten aufhalten können.

Högel wurde längst verurteilt, zuletzt 2019 wegen 85 Morden, er ist nun Zeuge. Angeklagt sind zunächst sieben seiner damaligen Vorgesetzten, wegen Beihilfe zum Totschlag oder versuchtem Totschlag durch Unterlassen. Es dauert allerdings eineinhalb Tage, ehe es bei der Vernehmung Högels konkret wird. Am Mittwoch nennt der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann Tote und Daten ihrer Tötung. Ob Högel sich erinnere? "Wichtig ist die Wahrheit", sagt Bührmann.

Mal erinnert sich der Zeuge, mal nicht

Fall eins dieser Verhandlung, Klinikum Oldenburg, 17. November 2001, Hermann K., ermordet mit dem nicht indizierten Herzmittel Gilurytmal. Da könne er nichts sagen, sagt Högel, auf einzelne Taten habe er sich nicht vorbereitet. Die Verteidiger wollen die Befragung vertagen, aber Richter Bührmann, zuweilen genervt, macht weiter. Es fällt auch ein erster Name eines anderen Pflegers, der mit Högel Dienst hatte, als dieser tödliche Spritzen setzte. Högel weiß es nicht genau. Dann kommt Fall vier aus dem Klinikum Delmenhorst. 22. Juni 2005. Dieter M. hatte eine schwere Operation hinter sich, Högel injizierte ihm Gilurytmal. M. wurde reanimiert und starb tags darauf, dies alles gemäß der Akten die Bührmann vorträgt. Högel sagt: "Da habe ich viele Erinnerungen." Das habe ja fast mit dem Ende seiner Mordserie zu tun.

Durch den Tod von Herrn M. flog Högel damals auf, Kollegen hatten ihn auf frischer Tat ertappt, es wurde eine Blutprobe des Opfers veranlasst. Aber, und das wird dieses Verfahren beschäftigen: Högel wurde noch nicht suspendiert oder angezeigt, er konnte noch ein weiteres Mal, ein letztes Mal morden. 24. Juni 2005, Högel vergiftete Renate Röper mit einer Überdosis Sotalex, ehe er in den Urlaub ging und die Polizei kam.

In Delmenhorst, so Högel, habe er "nichts mehr wirklich heimlich" gemacht. Anders als in Oldenburg, als er noch aufpasste, dass ihm niemand auf die Schliche kam. Weshalb ihn hier wie dort keiner stoppte, das ist Inhalt dieses Prozesses. Doch zunächst geht es stundenlang um Högels Psyche ("innere Leere"), um seine eigenen Medikamente wie Antidepressiva, um seine Schutzweste unter dem Pullover vor Gericht, um sein Telefoninterview aus der JVA samt Vertrag mit einer Produktionsfirma.

Er habe keinen Mut gehabt, sich zu stellen, sagt Högel

Die 18 Verteidiger führen eine Abwehrschlacht für das beschuldigte Klinikpersonal, Högels ohnehin schwer angeschlagene Glaubwürdigkeit soll weiter in Zweifel gezogen werden. Irgendwann meldet sich die ehemalige Oldenburger Oberschwester, eine der Angeklagten. Warum er sich mit seinen Problemen nicht an sie gewandt hat, fragt sie. Er habe doch nicht sagen können, dass er Patienten umgebracht habe, sagt er. "Nein, vorher", sagt sie.

Högel erzählt, er habe zum Schluss in Delmenhorst die Hoffnung gehabt, dass "das Ganze", er meint sein Morden, "irgendwie beendet wird." Für seine Kollegenschaft seien Morde "so abstrus und undenkbar", das werde keiner ahnen, habe er erst gedacht, und schließlich: "Jetzt langsam muss da mal einer dahinterkommen." Für Außenstehende klinge das "geradezu pervers", sagt der Richter Bührmann. Er habe keinen Mut gehabt, sich zu stellen, sagt der Zeuge Högel, der Serienmörder. "Diesen letzten Schritt konnte ich nicht gehen. Das ging nicht. Da war so eine Art Schleier."