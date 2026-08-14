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Niedrigwasser im RheinCäsars Brücke? „Das wäre natürlich der Knaller“

Lesezeit: 6 Min.

André Volk, von Beruf Polizist, ist professioneller Sondengänger, „Sondler“ genannt. Trotz der idealen Suchbedingungen wünscht auch er sich endlich Regen.
André Volk, von Beruf Polizist, ist professioneller Sondengänger, „Sondler“ genannt. Trotz der idealen Suchbedingungen wünscht auch er sich endlich Regen. Kathrin Wiesel-Lancé

Der Rheinpegel ist so niedrig wie nie seit Beginn der Messungen. Eine Chance für Schatzsucher wie André Volk, der im trockenen Flussbett nach Historischem gräbt. Worauf stößt er dabei?

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Neuwied

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Julius Cäsar begegnet einem früher als gedacht am Rheinufer in Neuwied. Ein Graffiti-Künstler hat eine Mauer mit dem Profil des römischen Feldherrn bemalt, Lorbeerkranz inklusive. Im Jahr 55 vor Christus ließ Cäsar eine Brücke über den Rhein bauen, so ist es überliefert. Seine Legionen sollen sie in zehn Tagen fertiggestellt haben. Irgendwo in dieser Gegend, zwischen Bonn und Neuwied, könnte das gewesen sein, vermuten Historiker.

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Niedrigwasser
:„Das ist ein trauriger Anblick“

Noch nie wurden am Rhein so niedrige Wasserstände gemessen wie in diesem August. Das hat dramatische Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft – und den Tourismus. Besuch auf dem Ausflugsschiff „Loreley Star“, das es zwar nicht mehr zur Loreley schafft, aber immerhin noch fahren kann.

SZ PlusVon Thomas Hummel

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