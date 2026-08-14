Der Rheinpegel ist so niedrig wie nie seit Beginn der Messungen. Eine Chance für Schatzsucher wie André Volk, der im trockenen Flussbett nach Historischem gräbt. Worauf stößt er dabei?

Julius Cäsar begegnet einem früher als gedacht am Rheinufer in Neuwied. Ein Graffiti-Künstler hat eine Mauer mit dem Profil des römischen Feldherrn bemalt, Lorbeerkranz inklusive. Im Jahr 55 vor Christus ließ Cäsar eine Brücke über den Rhein bauen, so ist es überliefert. Seine Legionen sollen sie in zehn Tagen fertiggestellt haben. Irgendwo in dieser Gegend, zwischen Bonn und Neuwied, könnte das gewesen sein, vermuten Historiker.