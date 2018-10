23. Oktober 2018, 10:21 Uhr Niedersachsen und Schleswig-Holstein Wetterdienst warnt vor Sturmflut an Nordseeküste

Das Tiefdruckgebiet Sieglinde bringt laut Einschätzung von Wetterexperten einen großen Herbsturm an die Nordseeküste Niedersachsens und Schleswig-Holsteins.

bringt laut Einschätzung von Wetterexperten einen großen Herbsturm an die Nordseeküste Niedersachsens und Schleswig-Holsteins. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer Sturmflut.

Fährverbindungen zwischen Amrum und den Halligen fallen aus, der Katamaran "Halunder-Jet" zwischen Hamburg und Helgoland läuft ebenfalls nicht aus.

Die deutsche Nordseeküste muss sich auf eine Sturmflut einstellen. Schwere Sturmböen drohen der niedersächsischen Küstenregion am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aus Richtung West, später aus Nordwest. Vor allem auf den Nordfriesischen Inseln vor der Westküste Schleswig-Holsteins drohen sogar orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde.

Das Mittag-Hochwasser an der Küste und das Nachmittag-Hochwasser in Hamburg und Bremen wird etwa 1,5 Meter höher erwartet als das mittlere Hochwasser, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte. In Hamburg wird der Höchststand für kurz nach 16 Uhr erwartet.

Mehrere Fährverbindungen sind wegen des erwarteten Sturmtiefs bereits eingestellt worden. So fallen alle Verbindungen zwischen Amrum und den Halligen aus, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei auf ihrer Webseite mitteilte. Auf der Föhr-Amrum-Linie könnte es laut Unternehmen zu Änderungen im Fahrplan kommen. Auch der Katamaran "Halunder-Jet", der zwischen Hamburg und Helgoland verkehrt, läuft nicht aus, wie das Unternehmen Helgoline auf seiner Webseite mitteilte.

Ursache für den Sturm ist Tiefdruckgebiet Sieglinde

Nach Sturmtief Fabienne vor vier Wochen steht damit der nächste große Herbststurm bevor. Auf dem Brocken im Harz und dem Fichtelberg im Erzgebirge könnte der Wind laut DWD sogar mit Stärke 12 wehen. Zugleich gehen die Temperaturen im Nordwesten weiter zurück auf Werte zwischen zwei Grad in den höheren Lagen und zwölf Grad im Flachland.

Mindestens bis Donnerstag soll es im Norden und Osten sehr windig bleiben mit einzelnen starken Böen. Ursache ist das bei Island entstandene Tiefdruckgebiet Sieglinde. Es zieht im Laufe der Woche nach Südskandinavien und zum Baltikum. Fabienne war Ende September mit Starkregen und Sturmböen über Deutschland hinweggezogen und hatte vor allem in Thüringen und Sachsen große Schäden verursacht.