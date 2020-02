Der Montenegriner, der mutmaßlich in eine blutige Mafia-Fehde verwickelt war, wurde in der Medizinischen Hochschule Hannover operiert. Seitdem gab es Streit um seine Unterbringung.

Das in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) behandelte Mafia-Mitglied hat das Krankenhaus verlassen. Der 35-Jährige Igor K. aus Montenegro sei per Helikopter der Bundespolizei auf dem Weg zum Flughafen, sagten Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums und der Polizei am Freitag. Das Ziel ist Istanbul.

Dass der 35-Jährige ausgewiesen wird, hatte die Stadt Hannover in enger Abstimmung mit dem Ministerium am Donnerstag beschlossen. Nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius (SPD) - und unter Berufung auf MHH-Einschätzungen - ist er reisefähig. Seiner Ausreise stehe daher nichts im Wege.

An der MHH spielen sich seit Tagen Szenen wie aus einem Thriller ab - Polizisten stehen mit Maschinenpistolen am Haupteingang, bewaffnete Beamte mit Helmen und schusssicheren Westen an den Aufzügen oder in der Notaufnahme. Die Frage, wer die Kosten dieser Aktion übernehmen soll, sorgte in der Öffentlichkeit für Streit.

Der 35-Jährige soll in eine blutige Clan-Fehde um Drogengeschäfte verwickelt sein. Bereits am 7. Februar war er aus Montenegro eingeflogen, um Ende Januar erlittene Schussverletzungen an der MHH behandeln zu lassen.