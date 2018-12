4. Dezember 2018, 16:26 Uhr Niedersachsen DNA-Test weckt Zweifel an Wolfsangriff in Bülstedt

Nach dem angeblichen Angriff eines Wolfes auf einen Mann im niedersächsischen Bülstedt ist das Ergebnis der DNA-Analyse bekannt geworden.

Demnach gibt es keinen Nachweis dafür, dass der 55-Jährige von einem Wolf gebissen wurde.

Für den angeblichen Angriff eines Wolfes auf einen Mann im niedersächsischen Bülstedt haben Wissenschaftler keine Belege gefunden. Die DNA-Analyse im Auftrag des niedersächsischen Umweltministeriums habe keinen entsprechenden Nachweis erbracht, teilte eine Sprecherin mit. Damit ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass der 55-Jährige von einem Wolf attackiert wurde.

Umweltminister Olaf Lies (SPD) präzisierte die Ergebnisse später auf einer Pressekonferenz. Es seien Spuren verschiedener Tiere nachgewiesen worden, sagte er, allerdings keine eines Wolfes. Zwei vor Ort genommene Haarpropen stammen demnach von einem Reh. Auf dem Pullover des Mannes wurden Katzenhaare sowie Speichelspuren von Hund und Katze gefunden. Am Hammer des Mannes, den dieser seinen Angaben zufolge nutzte, um den Wolf abzuwehren, wurde nichts gefunden.

Lies sagte: "Ich hätte mir ein eindeutigeres Ergebnis gewünscht. Wir hatten uns Klarheit erhofft, ob Hund oder Wolf Verursacher waren, um zielgerichteter agieren zu können." Wäre ein Wolf festgestellt worden, dann wäre auch eine "Entnahme", also eine Tötung des Wolfes möglich gewesen. Dem SPD-Politiker zufolge wäre für den Fall, dass der Wolf nicht individuell zu identifizieren gewesen wäre, sogar die Tötung des gesamten Rudels möglich gewesen.

Nun soll Hinweisen auf möglicherweise in der Gegend frei herumlaufende Hunde nachgegangen werden. Lies sagte, er habe ein "intensiviertes Wolfsmonitoring" in Auftrag gegeben, um mehr Informationen über das ansässige Rudel zu erhalten. Außerdem werden Lies zufolge Wölfe künftig gefangen, betäubt und vor der Freilassung mit Sendern versehen.

Ein Gemeindearbeiter war am Dienstag vergangener Woche in dem kleinen Ort etwa 30 Kilometer nordöstlich von Bremen gebissen worden, wie er der Polizei später berichtete. Der Mann arbeitete demnach kniend am Zaun einer Grünanlage des Friedhofs. Als er nach hinten griff, sei seine Hand plötzlich festgehalten worden. Er blickte sich um und war überzeugt, einen Wolf zu sehen, der zugeschnappt hatte. Drei weitere Wölfe hätten die Aktion mit etwas Abstand beobachtet, so der Mann weiter. Dann habe er sich aber befreien und die Tiere vertreiben können. Einen Tag später ließ der 55-Jährige seine Hand verarzten.

Umgehend wurden daraufhin vom Umweltministerium zwei Mitarbeiterinnen des Wolfsbüros nach Bülstedt geschickt. Außer tierischen Haarproben wurden der Pullover des Mannes und der Hammer sichergestellt. Die Proben gingen dann per Kurier ans Senckenberg-Institut im hessischen Gelnhausen.

"Seit der Rückkehr der Wölfe ist noch kein Mensch jemals angefallen worden", sagte Roland Gramling, der Pressesprecher der Umweltorganisation WWF nach dem Vorfall. Der Fall im Landkreis Rotenburg müsse untersucht werden. "Man muss das in jedem Fall ernst nehmen, unabhängig davon, ob es ein Wolfsrudel oder eine Hundemeute war", so Gramling.