Niederlande:Verletzte und ein Toter nach Zugunglück

Bei einem Zugunglück in den Niederlanden sind laut Angaben des Katastrophendienstes Hollands Midden Veilig am frühen Dienstagmorgen etwa 30 Menschen verletzt worden und einer gestorben. Die Schwerverletzten befänden sich in Krankenhäusern. Mehrere leichter verletzte Personen würden in umliegenden Häusern behandelt.

Ein Passagierzug war auf der Strecke zwischen Leiden und Den Haag beim Ort Voorschoten aus bisher unbekannter Ursache zum Teil entgleist. Nach Angaben der Bahn sollen 50 bis 60 Menschen in dem Zug gewesen sein. Nach Angaben von Augenzeugen sollen ein Güterzug und ein Passagierzug gegen einen Baukran gestoßen sein. Zahlreiche Hilfsdienste sind im Einsatz.

Der vordere Waggon des Zuges sei von der Schiene abgekommen, im hinteren brach ein Feuer aus, heißt es. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur ANP berichtet, der Zug sei mit einem Güterzug zusammengestoßen. Es handelt sich um eine sehr stark befahrene Strecke von Amsterdam nach Den Haag.