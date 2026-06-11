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NiederlandeAuto erfasst Schülergruppe bei Fahrradausflug – Vier Tote

Niederländische Rettungskräfte sind am Unfallort in der Nähe von Vogelwaarde im Einsatz.
Niederländische Rettungskräfte sind am Unfallort in der Nähe von Vogelwaarde im Einsatz. PROVICOM/ANP/dpa

Auf einer Bundestraße kommt ein Fahrzeug ins Schleudern und erfasst die Gruppe mit Grundschülern, die mit dem Fahrrad unterwegs ist. Vier Menschen sterben, darunter drei Kinder, weitere werden schwer verletzt.

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Bei dem schweren Verkehrsunfall in den Niederlanden, bei dem ein Auto in eine Schülergruppe auf Fahrrädern gerast ist, ist ein drittes Kind gestorben. Zuvor waren bereits zwei weitere Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit, die von einem „heftigen Unfall“ sprach.

Das Auto sei auf einer Bundesstraße bei Vogelwaarde ins Schleudern geraten und erfasste die Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitern, die einen Schulausflug machten. Der Fahrer soll mit seinem Fahrzeug in einer Kurve weiter geradeaus gefahren sein und die Schülergruppe auf dem Radweg erfasst haben, berichtete der Sender NOS.

Eine Person festgenommen

Die Schüler stammten von einer Grundschule in Axel und waren mit ihren Begleitern auf dem Weg zu einer Schulfreizeit, berichtete der Sender Omroep Zeeland. Am Unfallort sei ein Mensch festgenommen worden. Ob es sich um den Fahrer des Wagens handelte, wurde nicht bekannt.

Fotos vom Unglücksort zeigten ein schwerbeschädigtes Auto, das in einen Graben neben der Straße zum Stehen gekommen war. Die Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Verletzten wurden in Kliniken nach Gent, Antwerpen und Rotterdam gebracht.

Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten reagierte schockiert auf das Unglück: „Was für jedes Kind und jede Grundschule ein Highlight sein sollte – der Schulausflug – endet in einem Alptraum.“

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